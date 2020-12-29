الشيوخ يناقش فيتو ترامب ورفع المساعدات للأميركيين

2020/12/29 | 22:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور، ميتش ماكونل، الثلاثاء، إن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على إلغاء فيتو الرئيس الأميركي

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