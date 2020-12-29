عن دار “لينا”، صدور كتاب “الفرمانات.. جرائم الابادة الجماعية ضد الايزيديين” للكاتب الايزيدي ابراهيم تمري

2020/12/29 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ ليث حسين أصدر اليوم الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020، كتاب “الفرمانات..جرائم الابادة الجماعية ضد الايزيديين” للكاتب الايزيدي ابراهيم تمري، حيث تضمن الكتاب عدد من المواضيع تتعلق بحملات الإبادة الجماعية الايزيدية التي حلت بهم على مر العصور.وعن الكتاب، قال “ابراهيم تمري” لــ “ايزيدي 24″، “الكتاب بعنوان (الفرمانات..جرائم الابادة الجماعية ضد …

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