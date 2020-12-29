العزاوي: اربعة عوامل ستحدد التوقيت الزمني للتصويت على موازنة 2021

2020/12/29 | 22:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حدد النائب عبد الخالق العزاوي، الثلاثاء، 4 عوامل ستحدد التوقيت الزمني للتصويت على موازنة 2021.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “موازنة 2021 ستكون الاكثر تعقيدا في العراق بعد 2003 خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من ازمة مالية واقتصادية متفاقمة ووجود ملفات معقدة جدا ما يستدعي نقاشات مستفيضة وفترة زمنية ليست قليلة من اجل الوصول الى حلول”.

واضاف، ان “الموازنة هي الاكبر في تاريخ العراق والمطلوب ان تكون موازنة تقشف اي لابد من خفضها بشكل كبير بالاضافة الى معالجة ملف الاستقطاعات في الرواتب لان هناك رفض نيابي لاي استقطاعات للموظفين البسطاء ناهيك عن ملف سعر الصرف للدولار لافتا الى ان ماذكر كلها عوامل تحدد التوقيت الزمني للتصويت على الموازنة”.

واشار الى ان” الحديث عن امكانية حسمها في 20 يوم او 30 صعب جدا ولاتكفي لانها تضم ملفات معقدة جدا لن تمر بسهولة في ظل تباين الارءا حيالها”.

وكان مجلس النواب اعان اليوم وصول موازنة 2021 ومن المحتمل ان يبدا نقاشها مطلع شهر كانون الثاني القادم”.انتهى 25 ف

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