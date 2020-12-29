2020/12/29 | 22:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت وزارة التربية، فتح البوابة الالكترونية "الوجبة الثالثة" لتقديم المعلمين المجازين دراسياً.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، انه تم فتح البوابة الالكترونية "الوجبة الثالثة"والخاصة بتقديم المعلمين المجازين دراسياً للعام الدراسي 2020 – 2021 .

واضاف، ان التقديم يشمل المعلمين الذي لم يتمكنوا من ادخال الاختيارات الالكترونية المدرجة في استماراتهم او من الذين لم يتم قبولهم بسبب عدم وجود خيارات كافية في استمارة التقديم ، على ان يتم ملئ الاستمارة لمدة اربعة ايام ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 29 كانون الأول الجاري لعام 2020 .

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