بيان من هيئة الحشد الشعبي بعد أنباء تعيينات على ملاكها

2020/12/29 | 22:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، وجود تعيينات جديدة على ملاكها.وذكر بيان للهيئة، تلقته “الايام”، أن “المديرية العامة للشؤون الإدارية في هيئة الحشد الشعبي تنفي الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود تعيينات على ملاك الحشد الشعبي”.وأكدت الهيئة أن “ما يتم نشره […]

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