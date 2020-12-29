كلا أخو عماد ، انت مخطئ - حكمة اقبال

#حكمة_اقبال التصريحات التي أعلنها المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء يوم أمس الأثنين بعد الاجتماع الموسع لمجلس الوزراء وعدداً من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات ، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية ، هي مغالطات في المعنى والجوهر ، رغم الشكل الخارجي الناعم للمفردات .- انت قلت ان المهمة المركزية لحكومتك "الاستثنائية بكل المقاييس هي اجراء انتخابات مبكرة ، وقلت ان حكو ......
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