أرقام تفصيلية عن الفقراء في العراق قبل وأثناء ’جائحة’ كورونا

2020/12/29 | 22:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن نِسب معدلات الفقر قبل واثناء جائحة كورونا في العراق، وفيما تحدثت عن استراتيجية لمعالجة ارتفاع معدلات الفقر، أكدت ان محافظة المثنى في مقدمة المحافظات التي تعاني من الفقر.

وذكر عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، خلال استضافته في برنامج "الحق يقال" الذي يقدمه الزميل "عدنان الطائي"، وتابعه "ناس" (29 كانون الاول 2020)، انه "منذ بداية تفشي وباء كورونا ارتبكت الحياة في العالم والعراق، وبعد مرور 5 اشهر من الجائحة اعدت الوزارة دراسة اشتركت فيها منظمة اليونسيف والبنك الدولي وفق المعيار الدولي، واتضح ان عدد الفقراء زادوا مليونين و700 الف بالاضافة الى 6 ملايين و900 كانوا سابقاً مسجلين لدينا".

واضاف الهنداوي ان "الاسعار ارتفعت خلال ازمة كورونا 6% بسبب جائحة كورونا"، مبيناً ان "نسبة الفقر في العراق بلغت حتى الان %31 مما يعني ان عددهم 9 ملايين و 600 الف تحت خط الفقر، وان 25% من هؤلاء الفقراء هم قريبون من خط الفقر فعلياً".

واشار الهنداوي الى ان "مليونين و800 الف طفل تحت خط الفقر في العراق، و محافظة المثنى في طليعة المحافظات بنسبة الفقر حيث وصلت النسبة 52%، بل ان بعض القرى في هذه المحافظة وصلت النسبة فيها 70%"، موضحاً ان "محافظة الديوانية وذي قار ومن ثم ميسان، تأتي بعد محافظة المثنى في معدلات الفقر".

ولفت الهنداوي الى ان "وزارة التخطيط وضعت خطط استراتيجية لمعالجة ارتفاع معدلات الفقر في العراق، منها تنمية الزراعة لاستيعاب اكبر عدد ممكن من الفقراء"، مؤكداً ان "موازنة 2021 اضيف لها اكثر من 2 ترليون دينار لشبكة الرعاية الاجتماعية من أجل دعم الاُسر الفقيرة".

وبشأن عدد العشوائيات في العراق، قال الهنداوي ان "520 الف وحدة سكنية عشوائية في العراق، يسكنها 3 مليون و400 الف، حيث يشكلون 12% من سكان العراق"، موضحاً ان "محافظتي كربلاء والنجف اقل المحافظات بسكن العشوائيات، بينما اعلى معدلات السكن العشوائي في محافظات بغداد والبصرة ونينوى".

وانتقد الهنداوي النهج الحكومي بعد 2003، قائلاً ان "التوجه نحو التوظيف خلق جسدا حكوميا متضخما جداً"، لافتاً الى ان "النفقات في العراق كبيرة".

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