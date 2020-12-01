2020/12/29 | 22:34 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهت مساء اليوم مجريات الجولة 11 من دوري الكرة الممتاز بعد اقامة 10 مباريات تباين المستوى بين واحد والاخرى.

ابرز ماجاء في هذه الجولة هو الزوراء يسجل اول خسارة له هذه الجولة امام زاخو ومصير مدربه باسم قاسم على المحك

في حين نجى الشرطة من التعثر ، وتعثر القوة الجوية في النجف ، وتقاسم نفط ميسان والطلبة نقاط مباراتهما.

كما واصل نفط الوسط تربعه على عرش الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن اقرب منافسيه.

بقية النتائج وترتيب الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة في الجدول ادناه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على نتائج دوري الكرة وترتيب الاندية بعد نهاية الجولة 11 7 SKY TV.

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