ايران تشتري لقاح كورونا بأصولها المالية في العراق

2020/12/29 | 22:34 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن وزير الطاقة "رضا اردكانيان"، عن اتفاقه مع المسؤولين العراقيين لتسديد قيمة شراء اللقاح المضاد لفيروس كورونا من اوروبا، عبر اصول الجمهورية الاسلامية الايرانية التي يحتفظ بها العراق.

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