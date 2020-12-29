صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 241  المسجلة اليوم

2020/12/29 | 22:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 241 موزعة كالآتي:

أبو غريب ————-27

الإسكان—————1

الاعلام—————18

البياع—————-6

الحرية—————10

الدورة—————28

الدولعي————–3

الرحمانية————-5

السيدية ————-10

الشالجية————- 2

الشعلة—————7

الصالحية ————-1

الطارمية————–9

الطوبجي ————-6

العامرية ————-13

العطيفية ————6

العلاوي————–2

الغزالية————–6

القادسية————-4

الكاظمية————-6

المحمودية———-18

المنصور————5

اليرموك————5

جكوك————–1

حي التراث———-5

حي الجهاد———15

حي الخضراء——–2

حي العامل———12

حي العدل ———-2

شارع حيفا———-2

ناحية الرشيد——–4

الشفاء: 246

الوفيات: لا توجد

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