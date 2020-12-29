مقتل ارهابي في اشتباك قرب جلولاء بديالى

2020/12/29 | 22:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الثلاثاء، مقتل ارهابي في اشتباك قرب ناحية جلولاء شمال شرق ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” وفق المعلومات الاولية عن قصف طيران الجيش العراقي مواقع داعشية في عمق بساتين قرية ام الحنطة قرب ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) تشير الى مقتل ارهابي”.

واضاف التميمي،ان” مصاب من الحشد العشائري استشهد قبل قليل متاثرا بجراحه التي اصيب بها في اشتباك مع داعش الارهابي في اطراف قرية ام الحنطة مساء اليوم لافتا ال ى الوضع الامني تحت السيطرة بعد هروب الارهابين الى عمق البساتين الزراعية”.

وكانت القوات الامنية احبطت مساء اليوم هجوما ارهابيا على نقطة مرابطة قرب قرية ام الحنطة في اطراف ناحية جلولاء”.انتهى 25 ف

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