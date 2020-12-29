بعد لبنان والأردن.. كورونا المتحورة تضرب دولة عربية أخرى

2020/12/29 | 22:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت السلطات الصحية في الإمارات، الثلاثاء، "حالات محدودة" ثبتت إصابتها بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد المكتشفة في بريطانيا، مبينة انها شخصت لدى أشخاص قادمين من خارج الدولة.

وقال المتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات سير الجائحة في البلاد، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، (29 كانون الاول 2020)، انه تم "ثبوت وجود (حالات محدودة) للإصابة بالطفرة الجديدة من فيروس كورونا المستجد"، موضحا أنها "سجلت لدى (أشخاص قادمين من خارج الدولة، وذلك بالتزامن مع عمليات التقصي المستمر الذي تقوم به الجهات الصحية في الدولة)".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت الإمارات، تسجيل 1506 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" في الساعات الـ24 الماضية ليصل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد إلى 204369.

وتعتبر الإمارات بالتالي أول دولة عربية في الخليج تعلن رصد إصابات مؤكدة بسلالة فيروس كورونا الجديدة، كما تعتبر ثالث دولة في العالم العربي بشكل عام بعد لبنان والأردن ترصد حالات مماثلة.

يذكر انه في 14 كانون الاول الحالي، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن علماء بلاده اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

وأدى هذا التطور إلى إعلان مجموعة من دول العالم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة.

وحتى الآن تم تسجيل هذه السلالة في أكثر من 10 دول أوروبية إضافة إلى كندا واليابان والدول العربية المذكورة.

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