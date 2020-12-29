التربية تعلن فتح البوابة الالكترونية “الوجبة الثالثة” لتقديم المعلمين المجازين دراسياً

2020/12/29 | 22:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن فتح البوابة الالكترونية “الوجبة الثالثة”والخاصة بتقديم المعلمين المجازين دراسياً للعام الدراسي 2020 – 2021 .وذكر بيان للمكتب الإعلامي في الوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان” التقديم يشمل المعلمين الذي لم يتمكنوا من ادخال الاختيارات الالكترونية المدرجة في استماراتهم او من الذين لم يتم قبولهم …

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