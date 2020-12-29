محدث..الذهب يرتفع عند التسوية مع تراجع الأسهم والعملة الأمريكية

2020/12/29 | 22:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع الدولار والأسهم الأمريكية.

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