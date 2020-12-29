التربية: فتح البوابة الالكترونية الوجبة الثالثة لتقديم المعلمين المجازين دراسياً

2020/12/29 | 22:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن فتح البوابة الالكترونية “الوجبة الثالثة”والخاصة بتقديم المعلمين المجازين دراسياً للعام الدراسي 2020 – 2021.وأوضح المكتب الإعلامي في الوزارة في بيان، تلقته “الايام”، ان “التقديم يشمل المعلمين الذي لم يتمكنوا من ادخال الاختيارات الالكترونية المدرجة في استماراتهم او من […]

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