حالة الطقس ليلة رأس السنة و4 ايام مقبلة

2020/12/29 | 22:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح المتنبىء الجوي نائل العلي، يوم الثلاثاء، عدم هطول الامطار خلال الـ 4 ايام مقبلة.

وذكر العلي في بيان، تابعه PUKmedia: انه لايوجد تغيير في توقعات الطقس، لاتوجد أمطار خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

واضاف: انه لاتوجد موجة برد قريبة والحرارة حول المعدل الطبيعيي، كما لا توجد امطار غزيرة لا من بعيد يظهر لنا ولا من قريب، مجرد زخات خفيفة متفرقة مطلع الاسبوع المقبل.

PUKmedia متابعة

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