"انتقد المخابرات".. توقيف ناشط مغربي معارض بتهم "غسيل أموال"

2020/12/29 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القضاء المغربي، الثلاثاء، إيداع المؤرخ والناشط الحقوقي المعارض، المعطي منجب، السجن رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية "غسيل أموال"، وفق ما أفاد وكالة فرانس برس مصدر رسمي.

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