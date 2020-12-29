مسلحون يقتحمون منزل موظف في بغداد ويسرقون مصوغات ذهبية وعجلة مدنية

2020/12/29 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة اقتحمت منزل موظف في بغداد وسرقت مصوغات ذهبية وعجلة مدنية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة اقتحمت مساء اليوم، منزل موظف يعمل في هيئة تقاعد الانبار في منطقة العامرية في بغداد، واحتجزت افراد العائلة في احدى الغرف، فيما قامت بسرقة مصوغات ذهبية تقدر بنصف كيلو ومبلغ مالي قدره ٥ ملايين دينار عراقي وعجلة نوع رانج روفر موديل ٢٠١٩".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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