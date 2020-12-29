أمانة مجلس الوزراء تبحث ملف جهد إزالة الألغام مع الصحة والبيئة

2020/12/29 | 22:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث المركز المشترك للتنسيق والرصد في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مع دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، الجهد الحكومي في ملف إزالة الألغام والملوثات، والمضي في آليات جعل العراق خالياً من الألغام، ضمن التوجهات الحكومية.وذكرت الأمانة في بيان تلقته “الايام”، […]

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