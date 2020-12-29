السويد تسجل اصابات بالسلالة البريطانية والافريقية

2020/12/29 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة السويدية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيلها 5 إصابات بسلالة فيروس كورونا المكتشفة مؤخرا في بريطانيا وحالتين بسلالة الفيروس المنتشرة في جنوب إفريقيا.

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