رسمياً.. إستقالة مدرب النجف ومن

2020/12/29 | 23:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدرب فريق النجف، حسن أحمد، إستقالته من الجهاز الفني للفريق.

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