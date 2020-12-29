نائبة بايدن تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

2020/12/29 | 23:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

تلقت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ، الثلاثاء، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، مباشرة على الهواء أمام كاميرات التلفزيون.

وتلقت هاريس جرعة لقاح فايزر- بايونتيك في واشنطن، اليوم (29 كانون الاول 2020) وقالت فور تلقيها التطعيم، "لقد كان ذلك سهلا، شكرا لكم، أنا بالكاد شعرت بالأمر".

وأضافت، أنها "تتطلع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح قائلة: "يتعلق الأمر حرفيا بإنقاذ الأرواح، أثق في العلماء، الذين ابتكروا اللقاح واعتمدوه".

ودعت هاريس عموم الأميركيين على تلقي اللقاح، "أحث الجميع بالحصول على اللقاح عندما يحين دورك لأنه أمر يتعلق بإنقاذ حياتك وحياة أفراد عائلتك وحياة مجتمعك".

وكان الرئيس المنتخب، جو بايدن، قد حصل على الجرعة الأولى من اللقاح الأسبوع الماضي.

وعند تسلمه منصبه في 20 كانون الثاني، سيكون بايدن الرئيس الاميركي الاكبر سنا، وبحلول هذا التاريخ، يكون قد تلقى الجرعة الثانية من اللقاح لضمان المناعة.

وكان مايك بنس، نائب الرئيس، دونالد ترامب، تلقى اللقاح، ومثله العديد من المسؤولين في الكونغرس، في المقابل، لم يعلن ترامب حتى الآن موعد تلقيه اللقاح.

وكان ترامب قد أصيب بكوفيد-19 بداية تشرين الاول الماضي ولازم المستشفى لثلاثة أيام، وأعلن مذاك مرارا أنه يتمتع بـ"المناعة" مع تأكيده أنه سيتلقى اللقاح في الوقت المناسب.

ا.ح

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