فنان عراقي يسلم قطعة أثرية تعود للعصر السومري إلى الحكومة (صور)

2020/12/29 | 23:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت لجنة الثقافة والسياحة والآثار النيابية، الثلاثاء، أن الفنان حسين نعمة، سلم متحف الناصرية قطعة أثرية يعود تاريخها الى العصر السومري.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، (29 كانون الاول 2020)، أن "الفنان الرائد حسين نعمة سلم متحف الناصرية الحضاري قطعة أثرية يعود تاريخها الى العصر السومري كان قد اشتراها من أحد المواطنين".

وأضاف البيان، أن "رئيس اللجنة والأعضاء تقدموا بالشكر الوافر للفنان نعمة عبر اتصال هاتفي معه، لموقفه الوطني المشرف من أجل الحفاظ على ثراواتنا التاريخية والحضارية".

وتابع، ان "الفنان حسين نعمة، أعرب عن سعادته باتصال نائب رئيس اللجنة، مقدما شكره واعتزازه بعملهم".

من جانبه قال مدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبدالرزاق، إن "الفنان حسين نعمة سلم جرة فخارية تعود الى العصر السومري اشتراها من احد المواطنين".

وأشار عبدالرزاق، الى أن "القطعة تم ادخالها الى خزائن المتحف وفق ضوابط الاستلام والتسليم وسترسل الى المتحف العراقي ببغداد لاحقا".

ويعد الفنان حسين نعمة من أشهر المطربين العراقيين خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ولد في مدينة الناصرية عام 1944، وكانت بدايته في الغناء تقليده لأغاني مطربي الريف العراقيين الراحلين داخل حسن وحضيري أبوعزيز، وأول تسجيل له كان عام 1969 وهو أغنية "يا نجمة" وهي من كلمات الشاعر الراحل كاظم الركابي والحان الفنان كوكب حمزة.

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