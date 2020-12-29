2020/12/29 | 23:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم "سناب شات" بأكثر من 5 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد رفع السهم المستهدف.

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