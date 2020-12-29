أرقام تفصيلية عن الفقراء في العراق قبل وأثناء “جائحة” كورونا

2020/12/29 | 23:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التخطيط، الثلاثاء، عن نِسب معدلات الفقر قبل واثناء جائحة كورونا في العراق، وفيما تحدثت عن استراتيجية لمعالجة ارتفاع معدلات الفقر، أكدت ان محافظة المثنى في مقدمة المحافظات التي تعاني من الفقر.وذكر عبد الزهرة الهنداوي، المتحدث باسم وزارة التخطيط، في برنامج تلفزيوني […]

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