2020/12/29 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2020 عام خيبات الأمل لكبار البريميرليغ كورونا يوجّه ضربة قاضية لمانشستر سيتي وتأجيل مواجهة إيفرتون لندن – وكالات أعلن نادي مانشستر سيتي، تأجيل مواجهة الفريق أمام إيفرتون المقررة ، بالجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وبعد إجراء العديد من اختبارات فيروس كورونا، عانى الفريق من عدد من الحالات الإيجابية، إضافة إلى الحالات الأربع التي كانت […]

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