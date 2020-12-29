2020/12/29 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يوعز بزيادة مشاريع الإنتاج والإستثمار لسد حاجة محطات الطاقة إيران تتعهّد للكاظمي بإستئناف ضخ الغاز ودعم خطوات مواجهة السلاح المنقلت بغداد – قصي منذر تشهد بغداد والمحافظات تراجعاً كبيراً بمعدلات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المنازل بعد توقف توريد الغاز والكهرباء من ايران التي طالبت العراق بتسديد ما بذمته من ديون لاعادة التصدير ما تسبب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تتعهّد للكاظمي بإستئناف ضخ الغاز ودعم خطوات مواجهة السلاح المنقلت) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تتعهّد للكاظمي بإستئناف ضخ الغاز ودعم خطوات مواجهة السلاح المنقلت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).