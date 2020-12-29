2020/12/29 | 23:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عائلة الراحل تشكر البزاز لدعمها مادياً ومعنوياً حسين سرمك حسن يوارى الثرى في النجف بغداد – ياسين ياس شيع ادباء ومثقفون، مساء امس الثلاثاء، جثمان الناقد الراحل حسين سرمك حسن الى مثواه الاخير في مقبرة وادي السلام بالنجف، وكانت عائلة الفقيد وممثل عن الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين، باستقبال جثمان الفقيد في مطار بغداد الدولي، […]

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