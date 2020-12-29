ضحيتها محاضرة جامعية.. جريمة قتل تهز إسطنبول

2020/12/29 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة إسطنبول التركية جريمة قتل ضحيتها محاضرة جامعية، في حادثة تحولت إلى قضية رأي عام، وانسحبت ردود الفعل عليها لتشغل الأوساط السياسية في البلاد، على رأسها الرئاسة التركية.

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