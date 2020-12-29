برشلونة يتعثر أمام إيبار في الليغا

2020/12/29 | 23:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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عاد برشلونة لمسلسل نزيف النقاط، بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) خلال مواجهة إيبار، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 16 من الليغا.

وسجل عثمان ديمبلي لبرشلونة في الدقيقة 67، بينما سجل كيكي لإيبار في الدقيقة 57.

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بجدول الترتيب، بينما رفع إيبار رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر: كورة

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