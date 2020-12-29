2020/12/29 | 23:36 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط برشلونة في فخ التعادل مجدداً امام ايبار في المباراة التي احتضنها ملعب الكامب نو لصالح الجولة 16 من الدوري الاسباني الممتاز.

برشلونة لم يظهر بشكل جيد بغياب ميسي خاصة في الشوط الاول عندما اضاع مارتين برايثوايت ركلة جزاء في الدقيقة (8) وواصل مارتين حظه النحس بعدما الغى الحكم له هدف بداعي التسلل.

في الشوط الثاني برشلونة كان افضل من ايبار خاصة بعد دخول عثمان ديمبلي لكن ايبار خطف هدف من انفرادة تمكن غارسيا من تسجيل الهدف الاول في الدقيقة (57) ، قبل ان يعدل ديمبيلي النتيجة في الدقيقة (67)، ليستمر برشلونة بمحاولاته لادراك ثاني الاهداف لكن دون جدوى .

بهذه النتيجة حل برشلونة في المركز 6 برصيد 25 ، فينما ارتفع رصيد ايبار الى 16 نقطة في المركز 14.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدون ميسي برشلونة يسقط في فخ ايبار 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدون ميسي برشلونة يسقط في فخ ايبار) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدون ميسي برشلونة يسقط في فخ ايبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).