في غياب ميسي.. برشلونة يتعثر أمام إيبار

2020/12/29 | 23:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} عاد برشلونة لمسلسل نزيف النقاط، بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) خلال مواجهة إيبار، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة 16 من الليجا.

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