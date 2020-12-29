برشلونة يفشل في تجاوز إيبار على ملعبه في الليغا

2020/12/29 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فشل فريق برشلونة بكرة القدم اليوم الثلاثاء ( 29 كانون الاول 2020) من الفوز على إيبار في ملعبه ، فخرج متعادلا 1-1، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في لقاء جرى على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني.

ومع بداية الشوط الاول تدخل الفار في الدقيقة 7 ، وبعد المداولة مع حكم اللقاء، منح الحكم ركلة جزاء لبرشلونة، فشل مارتن برايثوايت من التسجيل ليحرم فريقه من فرصة التقدم، بعد أن ارسل تسديدته الى جانب القائم الايمن، إخفاق برشلونة بركلة الجزاء منح إيبار الثقة، ليشكل ضغطا على مرمى برشلونة الذي تراجع للدفاع، ولم تدم فورة إيبار سوى 15 دقيقة، ليعود برشلونة للافضلية، ويتدخل الفار للمرة الثانية ويلغي هدفا لبرشلونة في الدقيقة 25 لنفس اللاعب الذي اهدر ركلة الجزاء مارتن برايثوايت بداعي التسلل، وماتبقى من احداث الشوط الذي انتهى سلبيا بالنتيجة، تبادل الفريقان الضغط من دون فرص فعلية.

ومع بداية الشوط الثاني أضاع برشلونة فرص فعلية كان أخطرها انفرادة ديمبلي عند الدقيقة 53، ومع إضاعة الفرص تقبل برشلونة هدف أول ومن خطأ دفاعي لروخو، إنفرد لاعب إيبار كيكي وسدد فهز شباك برشلونة بهدف السبق عند الدقيقة 57،لكن ديمبلي لم يتأخر في ادراك التعادل لبرشلونة في الدقيقة 67،وتسابق بيدري وديمبلي على ضياع الفرص لبرشلونة في الدقائق الاخيرة، ليستمر التعادل 1-1، حتى صافرة النهاية.

وبهذا التعادل أصبح رصيد برشلونة 25 نقطة والمركز الخامس،فيما جمع ايبار 16 نقطة والمركز 14.

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