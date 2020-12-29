2020/12/29 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (29 كانون الاول 2020)، على احالة 6 سفراء الى التقاعد، فيما مدد خدمات 3 سفراء اخرين.





ونص الكتاب الذي ارسله مكتب الكاظمي الى وزارة الخارجية على ان رئيس الوزراء وافق على احالة 6 من السفراء الى التقاعد، لبلوغهم السن القانوني، فيما قرر تمديد خدمات 3 سفراء اخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. مكتب الكاظمي يحيل عدداً من السفراء الى التقاعد ويمدد خدمات آخرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. مكتب الكاظمي يحيل عدداً من السفراء الى التقاعد ويمدد خدمات آخرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).