2020/12/29 | 23:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اختيرت السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميشيل أوباما كأكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة للعام الثالث على التوالي، وفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة “غالوب” اليوم الثلاثاء.ووصف 10% من الأمريكيين أوباما بأنها أكثر النساء إثارة للإعجاب، تليها نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس بنسبة 6%، كما حصلت السيدة الأولى ميلانيا ترامب على 4% من الأصوات، تليها أوبرا وينفري بنسبة 3%.أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والسيناتور الأمريكية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والملكة إليزابيث الأولى فحصلن جميعا على 2%.وتم اختيار سيدة أولى حالية أو سابقة كأكثر النساء إثارة للإعجاب 57 مرة من أصل 71 مرة أجرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اختيار ميشيل أوباما للعام الثالث على التوالي كأكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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