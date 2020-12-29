ارتفاع قياسي لإصابات كورونا في بريطانيا وإيرلندا.. وأعلى معدل وفيات في ألمانيا

2020/12/29 | 23:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

سجلت بريطانيا وإيرلندا، الثلاثاء، ارتفاعا قياسيا في معدل الإصابات بجائحة كورونا، وسط انتشار السلالة المتحورة، فيما سجلت ألمانيا لأول مرة منذ بدء الوباء، أكثر من ألف وفاة في يوم واحد، وأكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم، (29 كانون الاول 2020)، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 53135، ليصل إلى مستوى 2382865 حالة.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا وكبيرا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض في المملكة المتحدة بعد أن سجلت البلاد يوم 26 كانون الاول 34693 حالة، وفي 27 كانون الاول 30501، وفي 28 كانون الاول 41385، ما كان يمثل أعلى حصيلة سابقة.

كما ذكرت وزارة الصحة البريطانية أنها رصدت 414 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 71567 متوفيا.

يأتي ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 26 كانون الاول 210 حالات، وفي 27 كانون الاول 316، وفي 28 كانون الاول 357.

وتعليقا على هذه التطورات، قالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن المستوى "غير المسبوق" لانتشار الإصابات بالعدوى أمر "يثير قلقا بالغا".

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وأطلقت سلطات البلاد يوم 8 كانون الاول حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وفي 14 كانون الاول أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، يوم 19 من هذا الشهر، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

من جانبها أفادت السلطات الصحية الإيرلندية، اليوم الثلاثاء، بتسجيلها ارتفاعا قياسيا في الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1545 حالة وسط انتشار سلالته المتحورة المكتشفة في بريطانيا المجاورة.

وذكرت وزارة الصحة الإيرلندية أن الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1545 لتصل إلى 88439 حالة.

كما رصدت الوزارة 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في إيرلندا إلى 2213 شخصا.

وتشير هذه الإحصاءات إلى ارتفاع حاد وقياسي لمستوى الإصابات اليومية في البلاد، التي بلغت معدلا أعلى يوم السبت بـ1296 حالة.

ومن المقرر أن تعقد حكومة إيرلندا الأربعاء اجتماعا للنظر في فرض إجراءات تقييدية عامة لاحتواء التفشي المتسارع عقب تخفيف القيود الصحية أوائل كانون الاول في البلاد التي سجلت في حينه أقل مستوى للإصابات في الاتحاد الأوروبي.

كما وسجلت ألمانيا لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا أكثر من ألف وفاة في يوم واحد، حيث سجل معهد روبرت كوخ 1051 حالة وفاة خلال اليوم وأكثر من 17 ألف إصابة بالفيروس.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا ارتفع إلى مليون و664726 إصابة.

وكانت ألمانيا قد سجلت يوم 24 كانون الاول الجاري أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها في بريطانيا قبل نحو أسبوعين.

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