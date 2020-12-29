بالوثيقة.. احالة عدد من السفراء الى التقاعد وتمديد خدمة اخرين

2020/12/29 | 23:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وافق رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على تمديد عمل سفراء وإحالة الى التقاعد لآخرين.وبحسب تبليغ من مكتب رئيس الوزراء الى وزارة الخارجية حصل “النور نيوز” على نسخة منه، فانه تقرر: 1 – إحالة السفراء الواردة اسماؤهم أدناه الى التقاعد وذلك لبلغوهم السن القانوني للإحالة الى التقاعد.أ – السفير حسن هاني …

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