دموع أمي -مترجمة- - نادية خلوف

2020/12/29 | 23:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف أحاول أن أجيد أكثر من لغة ، وفي نهاية هذ العام قرّرت أن أحاول ترجمة دموع أمي ...بينما يداعب النسيم بعض شعرات رأسي لتي تظهر من القمطة التي ألفها عليه تنحدر الدموع من عيني ، وفمي يبتسم للحياة .



هي إحدى تقاليد النّساء في الفرح، حيث تبكي المرأة عندما تتزوج ابنتها ، و كأنها ذاهبة إلى المقبرة، لكنّها ليست أمّي .



تلك المرأة العادية، لم تكن أمي عادية بل كانت نهراً يتدفق بالدموع، وثغراً يبتسم للحياة.



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