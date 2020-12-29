دبي تستهدف تطعيم 70 في المئة من السكان بلقاح فايزر

2020/12/29 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مسؤولة بالقطاع الصحي، الثلاثاء، إن دبي تعتزم تطعيم 70 في المئة من السكان بلقاح كورونا، الذي أنتجته شركتا فايزر وبيونتيك بحلول نهاية عام 2021، في إطار حملة تطعيم مجانية للمواطنين والمقيمين.

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