ما سر عيش الجاموس في السليمانية منذ نحو 200 عام !

2020/12/30 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اثار سر عيش الجاموس في السليمانية منذ نحو 200 عام دهشة المواطنين بعد اكتشافهم السبب في اسرة عربية قدمت من ديالى واستوطنت المحافظة الكردية.

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