أربيل.. مصرع واصابة 10 أشخاص في مشاجرة مسلحة

2020/12/30 | 00:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} لقي شخصان مصرعهما واصيب 8 آخرون يوم الثلاثاء، بمحافظة اربيل ، اثر مشاجرة بين عائلتين.

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