برشلونة يتعثر على ملعبه ويسقط في فخ التعادل أمام إيبار (فيديو)

2020/12/30 | 00:10 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أهدر فريق برشلونة نقطتين في سباق الليغا بسقوطه في فخ التعادل بهدف لمثله أمام ضيفه إيبار، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كامب نو، مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وصادف برشلونة سوء حظ كبير، حيث أهدر مارتن برايثوايت ضربة جزاء في الدقيقة الثامنة، ثم ألغى الحكم هدفا سجله اللاعب الدنماركي في الدقيقة 25، بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وتقدم إنريكي غارسيا كيكي بهدف لإيبار في الدقيقة 57، لكن بعد عشر دقائق فقط أدرك الفرنسي عثمان ديمبلي التعادل لبرشلونة بعد عودته من فترة غياب طويلة بداعي الإصابة.

وظهر نجم وقائد الفريق ليونيل ميسي في مدرجات ملعب "كامب نو" لدعم زملائه، حيث غاب عن المشاركة للإصابة في الكاحل.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس مقابل 16 نقطة لإيبار في المركز الرابع عشر.

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— أهداف (@ZIutBHhdyTy7obi) December 29, 2020

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