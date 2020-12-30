محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للهبوط وتفقد مستوياتها القياسية بالختام

2020/12/30 | 00:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، لتفقد مستوياتها القياسية.

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