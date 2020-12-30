المركز الأوروبي للأمراض يحذّر من مخاطر “مرتفعة” لتسبب سلالتي كوفيد-19 المتحوّرتين بزيادة الوفيات

2020/12/30 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستوكهولم-(أ ف ب) – حذّر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها من مخاطر “مرتفعة” لتسبب سلالتي كوفيد-19 المتحوّرتين اللتين اكتشفتا مؤخرا، بتفاقم الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية وبرفع معدّل الوفيات نظرا لقدرتهما الأكبر على التفشي.وفي تقرير نشر الثلاثاء، اعتبر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أنه على الرغم من “عدم توفر معلومات عن […]

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