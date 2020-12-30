إيران تسوي خلاف الغاز بالمقايضة مع العراق ومسجدي:طرد الأمريكان وسيلة انتقام لسليماني

2020/12/30 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اجرى‭ ‬وزير‭ ‬الطاقة‭ ‬الايراني‭ ‬رضا‭ ‬أردكانيان‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬عراقيين‭ ‬مفاوضات‭ ‬تتعلق‭ ‬بخلاف‭ ‬مالي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تقليص‭ ‬طهران‭ ‬تجهيز‭ ‬الغاز‭ ‬المجهز‭ ‬للمحطات‭ ‬الكهربائية‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬حاد‭.‬ وقالت‭ ‬شركة‭ ‬الغاز‭ ‬الوطنية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬الكهرباء‭ ‬العراقية‭ ‬مدينة‭ ‬لها‭ ‬‮«‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬متأخرة‮»‬‭.[…]

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