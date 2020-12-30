أول مناورات عسكرية لأربعة عشر فصيلاً بالذخيرة الحية في غزة

2020/12/30 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غزة‭ – ‬الزمان‭ ‬ أجرت‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬بالذخيرة‭ ‬الحية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬ال12‭ ‬للحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2008‭.‬ فيما‭ ‬اتخذت‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬المناورات،‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الميدانية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إغلاق‭ ‬البحر‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ […]

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