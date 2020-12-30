في دار واحدة.. العثور على مجموعة كبيرة من الاسلحة والعتاد بالبياع

2020/12/30 | 00:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، مساء الثلاثاء، العثور على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد خلال عملية تفتيشية على دار في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية وخلال عملية تفتيش في احد الدور بمنطقة البياع عثرت على مجموعة من الأسلحة والاعتدة".واوضحت القيادة، "شملت الأسلحة غدارة مصرية، مقصرة تحوير عدد ١، جيسي إيراني عدد ١، برنو عدد ١، سمنوف عدد ١، مسدس برونك عدد ٢، فيما تضمنت الاعتدة مخزن قناص عدد ٦، مخزن حلزوني عدد ٢، مخزن بندقية كلاشنكوف سعة ٣٠ اطلاقة عدد ٢٠، مخزن بندقية كلاشنكوف سعة ٤٠ اطلاقة عدد ٤، شريط بي كي سي سعة ١٠٠٠ اطلاقة عدد ١، شريط بي كي سي سعة ٢٠٠ اطلاقة عدد٣، شريط بي كي سي سعة ٣٠٠ أطلاقة عدد ١، شريط بي كي سي سعة ١٠٠ اطلاقة عدد ١، ترباس بندقية عدد ١٤، نابض إرجاع بندقية عدد ٦، صبطانة مسدس ٩ ملم عدد ٦، غطاء بدن بندقية عدد ١٠، هيكل برنو عدد ٥، حاضن بندقية كلاشنكوف عدد ١٤".

وتابعت، "تضمنت العملية ايضا العثور على ١٤ حاضن بندقية بي كي سي، و ٨٣٠ اطلاقة، حاوية عتاد بي كي سي فارغة عدد ٤، صبطانة بندقية كلاشنكوف عدد ٢، عتاد مسدس عدد ٢٩٥ اطلاقة، عتاد خلب عدد ٥٠ اطلاقة، مرود بندقية عدد ٢، قبضات بندقية كلاشنكوف عدد ٥، عتاد خرطوش عدد ٣٠ اطلاقة، قبضات مسدس عدد ٦، اخمص بندقية كلاشنكوف عدد ٤، وغطاء بدن بندقية كلاشنكوف عدد ١".واشارت القيادة الى انه "بعد ورود معلومات عن وجود احد المطلوبين ضمن منطقه حي النصر على الفور خرجت قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية قاطع فق١١ لتنفيذ الواجب، تم إلقاء القبض على المتهم ( و م ر ح) المطلوب وفق المادة 431 ق.ع دكة العشائرية".

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