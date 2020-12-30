بوينغ 737 المشؤومة تستأنف رحلاتها.. هل ستمر بأجواء العراق؟

2020/12/30 | 00:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أقلعت طائرة بوينغ 737 ماكس، الثلاثاء، من ميامي إلى نيويورك، وهي أول رحلة تجارية لهذه الطائرة التي منعت من التحليق منذ مارس آذار 2019، بحسب صحفي من وكالة فرانس برس.

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