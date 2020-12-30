الرقاة و التطبيع : الجني اليهودي و حق الاقامة . - الفرفار العياشي

2020/12/30 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفرفار_العياشي يبدو ان التطبيع مع اسرائيل شكل صدمة متعددة الابعاد،تداعياتها ما زلت لم تتوقف بعد، وان الارتدادات التي انتجها قد حركت الكثير من البنيات الساكنة و المحصنة ضد اي تغيير.



من تداعيات الحدث/ التطبيع،ما يرتبط مهنة الرقية الشرعية او التداوي بالقران،من اجل معالجة المرضى و الذين يعيشون اضطرابات سلوكية والتي غالبا ما يتم تفسيرها على انها مس من الجن.شعبية الرقاة و انتعاش تجارتهم يعكس انها منتوج وظي ......





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