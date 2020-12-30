2020/12/30 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أبو_الحسن_سلام مقدمة البحث:تختلف طاقة التعبير عند المبدع كاتبا أو مصورا أو سينوجرافيا أو مخرجا باختلاف قدرته على التصور المسبق عن موضوع إنتاجه الإبداعي والتوصل عن طريق التصور للشكل الملائم للتعبير عن ذلك الموضوع أو الفكرة .



ولا يختلف هذا الأمر بين كاتب أو شاعر، أو مخرج ، أو ممثل.



فالتصوريطلق طاقة التعبير التي تنتج الصورة في القصيدة أو الصورة أو المسرحية عند المؤلف وعند المخرج .



وهذا البحث يتناول دور التص ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصور وطاقة التعبير في فنون الإخراج المسرحي الحداثي وما بعد الحداثي - دراسة مقارنة في مناهج الإخراج - - أبو الحسن سلام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصور وطاقة التعبير في فنون الإخراج المسرحي الحداثي وما بعد الحداثي - دراسة مقارنة في مناهج الإخراج - - أبو الحسن سلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).